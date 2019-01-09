Среда, 9 Января 2019 года
04:05:47 МСК

В Новой Москве сгорела бытовка, погиб человек

Происшествия

Площадь пожара составила 6 кв. м

Москва, 9 января 2019, 04:04 — REGNUM  Пожар в деревне Лапшинка в ТиНАО унес жизнь одного человека. Об этом 9 января сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы за полчаса до наступления суток 9 января. Возгорание произошло в отдельно стоящей металлической бесхозной бытовке, площадь пожара составила 6 кв. м.

«В результате пожара один человек погиб», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 00:10 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 января в московской Щербинке загорелся трёхэтажный гаражный комплекс. На борьбу с огнем потребовалось более трех часов, пострадавших не было.

Читайте также: Ликвидирован пожар в трёхэтажном гаражном комплексе в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить