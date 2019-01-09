В Новой Москве сгорела бытовка, погиб человек

Москва, , 04:04 — REGNUM Пожар в деревне Лапшинка в ТиНАО унес жизнь одного человека. Об этом 9 января сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы за полчаса до наступления суток 9 января. Возгорание произошло в отдельно стоящей металлической бесхозной бытовке, площадь пожара составила 6 кв. м.

«В результате пожара один человек погиб», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 00:10 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 января в московской Щербинке загорелся трёхэтажный гаражный комплекс. На борьбу с огнем потребовалось более трех часов, пострадавших не было.

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