Среда, 9 Января 2019 года
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В Сирии три человека погибли при взрыве мины

Происшествия

Пятеро раненых госпитализированы

Хама, Сирия, 9 января 2019, 03:42 — REGNUM  Детонация противотанковой мины в сирийской провинции Хама привела к гибели трех человек. Об этом сообщает агентство SANA.

Взрыв боеприпаса произошел на востоке провинции, рядом с Телль-Марага. Мину заложили боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Смертельные ранения получили три человека, включая женщину. Еще пятеро доставлены в больницу в городе Саламия.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики, теснимые сирийской армией, оставляли взрывные устройства в населенных пунктах, в том числе в жилых домах.

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Война в Сирии
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