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Неизвестный пытался незаконно попасть в Вестминстерский дворец

Происшествия

Мужчину доставили в отделение полиции

Лондон, 9 января 2019, 03:12 — REGNUM  В Лондоне задержан мужчина, пытавшийся проникнуть в здание британского парламента — Вестминстерский дворец. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой правоохранителей.

Инцидент произошел вечером 8 января. Неизвестный был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект. Мужчину доставили в отделение полиции, никто из стражей порядка не пострадал.

Другие подробности происшествия не раскрываются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту близ здания британского парламента был совершен теракт. Злоумышленник наехал на автомобиле на людей, а затем напал на полицейского. Погибли пять человек, включая нападавшего.

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