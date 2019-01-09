В США подростка задержали за подготовку атаки на школу

Сакраменто, США, , 02:27 — REGNUM В американском штате Калифорния 14-летний подросток задержан по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. Сообщение об этом опубликовано полицией города Напа.

Один из учеников школы 31 декабря сообщил полицейским, что 14-летний учащийся поделился с ним планами устроить в школе стрельбу. Когда мальчик заявил, что расскажет об этом родителям и правоохранителям, подозреваемый пригрозил ему убийством.

Читайте также: В начальной школе Пекина неизвестный атаковал учеников

2 января в двух местах, где проживает подозреваемый, провели обыск. В обоих случаях были найдены свидетельства того, что школьник изучал атаки в местах массового скопления людей и планировал подобное нападение. Подростка задержали, другим школьникам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в США регулярно происходят нападения на школы. Так, в феврале 2018 года в школе Паркленда (штат Флорида) 19-летний Николас Круз открыл огонь по ученикам и преподавателям из полуавтоматической винтовки. Погибли 17 человек, свыше десяти были ранены. Стрелок был задержан и помещен в тюрьму.

Читайте также: Обвинение требует смертной казни для устроившего стрельбу в школе Флориды