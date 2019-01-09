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В Киеве-Печерской лавре хватились некоторых икон

Происшествия

Вся документация передается правоохранителям

Киев, 9 января 2019, 02:12 — REGNUM  Потеря некоторых икон обнаружена в Киево-Печерской лавре. Инцидент расследуют правоохранительные органы Украины, заявил в эфире телеканала «Прямой» украинский министр культуры Евгений Нищук.

По его словам, пропажа икон в лавре, арендуемой Украинской православной церковью Московского патриархата, обнаружилась в ходе инвентаризации. Говорить о каком-либо вывозе ценностей преждевременно — иконы могли пропасть до 2003 года, пояснил министр.

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В настоящее время сверяются отчеты, идут уголовные производства. Вся документация передается правоохранителям, сказал Нищук.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года минкульт Украины приступил к описи имущества и мощей в Киево-Печерской лавре. Подобная проверка не проводилась три десятка лет.

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