Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже

Пномпень, , 00:45 — REGNUM Двое петербуржцев — муж и жена — скончались в Камбодже. Смерть российских граждан подтвердил заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Камбодже Евгений Заболотный, сообщает портал 78.ru.

Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа. Издание отмечает, что супруги могли скончаться от отравления алкоголем.

Указано еще одно обстоятельство — 2 января 53-летний мужчина отправил родственникам сообщение об «уходе» 58-летней супруги и о том, что он будет следующим. Брат женщины рассказал, что у пары были долги. Из-за банкротства они не смогли платить ипотеку, взяли кредит и весной 2017 года отправились в Камбоджу с билетами в один конец.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Таиланде погиб российский турист, спасая из воды тонущую дочь. Мужчине удалось вытащить девушку на мелководье, однако волна накрыла его, ударив о прибрежные камни.

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