ДТП будущего: робот попал под колеса беспилотника Tesla

Лас-Вегас, США, , 00:27 — REGNUM Российский робот Promobot попал под колеса управляемого автопилотом электромобиля Tesla. Инцидент произошел в американском Лас-Вегасе (штат Невада) и попал на видео, ролик опубликован компанией Promobot в YouTube.

Роботы-ассистенты пермской компании Promobot (модель v4) участвуют в ежегодной выставке электроники CES 2019. Они направлялись в выставочный павильон, при этом один из роботов оказался на уличной парковке, где и был сбит электромобилем.

Внутри Tesla Model S находился пассажир Джордж Кальдера. Он рассказал, что хотел опробовать беспилотный режим электромобиля и активировал его на пустой улице. Кальдера принес извинения разработчикам робота. Promobot серьезно поврежден, его снимут с выставки и, вероятно, уже не смогут восстановить, сообщает Daily Mail.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года робота-полицейского Promobot приобрел Департамент внутренних дел Казахстана. Устройство, способное распознавать лица нарушителей, сканировать отпечатки пальцев и записывать происходящее вокруг на видеокамеру, обошлось казахстанским правоохранителям в 1,8 млн рублей.

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