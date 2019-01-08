В Армении «хулиганы» напали на автобус с призывниками

Ереван, , 23:33 — REGNUM В Армении проходит зимний призыв в Вооруженные силы, который 8 января отметиться скандальным инцидентом.

Портал armtimes.com опубликовал видеозапись, на которой видно, как несколько легковых автомобилей преследует автобус с призывниками, после чего на перекрестке одной из улиц останавливают его. Вышедшая из легковых автомобилей группа молодых людей требовала открыть двери и начала по ним бить, после чего вошла в салон, разгорелся спор и словесная перепалка.

Инцидент, связанный с автобусом, перевозящим призывников, является незаконным вмешательством и посягательством. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством обороны Армении.

«В связи с упомянутым инцидентом готовятся материалы и предпринимаются меры в направлении выявления и привлечения к ответственности правонарушителей. МО Армении будет последовательным в вопросе выяснения личностей участников инцидента, имеющих проблемы с моралью, и привлечения их к ответственности в порядке, установленном законом», — отмечено в заявлении минобороны Армении.

Пока материал готовился к публикации, стало известно, что военная полиция Армении возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».