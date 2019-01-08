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Аэропорт Хитроу возобновил работу после сообщений о дроне

Происшествия

«Мы работаем»

Аэропорт Хитроу возобновил работу после сообщений о дроне
cedarjet201
Аэропорт Хитроу

Лондон, 8 января 2019, 22:45 — REGNUM  Международный лондонский аэропорт Хитроу, ранее приостановивший вылеты самолетов из-за беспилотника, возобновил отправку рейсов. Об этом руководство воздушной гавани сообщило на странице в соцсети Twitter.

«Мы работаем с авиадиспетчерской службой и Службой столичной полиции, — говорится в сообщении. — Вылеты из Хитроу возобновлены после короткого перерыва».

В сообщении также говорится, что руководство воздушной гавани приносит извинения «всем, кто пострадал».

Ранее ряд СМИ сообщал, что аэропорт Хитроу в столице Великобритании временно не отправляет авиарейсы из-за появления беспилотника.

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