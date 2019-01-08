В Уфе иностранца обвиняют в изнасиловании

Уфа, , 16:36 — REGNUM В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего иностранца, которого подозревают в изнасиловании 41-летней женщины. В настоящее время злоумышленник находится под арестом, сообщает региональное следственное управление СКР.

Преступление произошло днём 31 декабря 2018 года.

«Злоумышленник договорился о встрече с женщиной. Оказавшись у неё в квартире, мужчина, угрожая ножом, напал на потерпевшую, после чего похитил несколько сотовых телефонов, планшет и 5,5 тыс. рублей, а затем скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Фигурантом уголовного дела стал 23-летний иностранный гражданин. Его задержали в одном из хостелов города Уфы, где снимал комнату. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»), ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»). Предъявлено обвинение, мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в Башкирии продолжается расследование громкого уголовного дело. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

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