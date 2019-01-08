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В Турции обнаружили тела еще двух погибших при крушении сухогруза

Происшествия

Сухогруз с углем, шедший под флагом Панамы, затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун 7 января 2019 г

Анкара, 8 января 2019, 16:12 — REGNUM  Тела еще двух погибших в результате кораблекрушения моряков обнаружены в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в соцсети Twitter.

«Спасатели … нашли еще два тела погибших, — написал Сибига. — В ближайшие часы будет проведена процедура опознания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сухогруз с углем, шедший под флагом Панамы, затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун 7 января 2019 г. Спасателям удалось спасти семерых из 13 членов экипажа.

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