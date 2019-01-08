В Турции обнаружили тела еще двух погибших при крушении сухогруза

Анкара, , 16:12 — REGNUM Тела еще двух погибших в результате кораблекрушения моряков обнаружены в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в соцсети Twitter.

«Спасатели … нашли еще два тела погибших, — написал Сибига. — В ближайшие часы будет проведена процедура опознания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сухогруз с углем, шедший под флагом Панамы, затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун 7 января 2019 г. Спасателям удалось спасти семерых из 13 членов экипажа.

Читайте также: МИД Украины назвал причину крушения сухогруза у берегов Турции

А также: При крушении сухогруза в Турции погибли четыре украинца