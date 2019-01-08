Полиция изучает видео избиения школьника в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM Проверка информации об избиении школьника сверстниками в Ростове-на-Дону начата сотрудниками ГУ МВД РФ по Ростовской области. Об этом 8 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Так, в социальных сетях было опубликовано видео сцены избиения школьника сверстниками, снятое на мобильный телефон. Сотрудники полиции проверяют всю информацию по факту вышедшей видеозаписи.

Проверку проводит также и следственное управление СК РФ по региону. Следователями устанавливаются все участники инцидента и очевидцы произошедшего. Выясняются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям участников произошедшего.

Стоит отметить, что подобный инцидент уже имел место в Ростовской области в конце декабря 2018 г. ИА REGNUM сообщало о начале доследственной проверки по факту избиения школьницы в городе Шахты Ростовской области. Проверка была начата после публикации видео с избиением подростка сверстниками.

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