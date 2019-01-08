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Трое детей госпитализированы после отравления угарным газом в Казани

Происшествия

По данному инциденту проводится расследование

Трое детей госпитализированы после отравления угарным газом в Казани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скорая медицинская помощь

Казань, 8 января 2019, 15:59 — REGNUM  Четыре человека, включая троих детей, пострадали в результате отравления угарным газом в Советском районе города Казани. Об этом 8 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарии.

Информация об отравлении угарным газом поступила в региональное управление МЧС РФ в 21:40 по местному времени. Мать с тремя детьми были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести» в Детскую республиканскую клиническую больницу.

По предварительной информации, причиной отравления стало отсутствие проветривания в помещении при использовании газовой колонки.

По данному инциденту проводится расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате отравления угарным газом в Орске. В результате ЧП погибли двое взрослых и двое детей, ещё один пострадавший был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орске от отравления угарным газом погибли четыре человека

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Отравления угарным газом
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