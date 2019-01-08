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Напавший в Китае на школьников мужчина мстил за потерю работы

Происшествия

Администрация школы ранее не продлила контракт со злоумышленником

Пекин, 8 января 2019, 16:03 — REGNUM  Напавший на детей в одной из начальных школ Пекина, столицы Китая, оказался сотрудником этого образовательного учреждения. Об этом 8 января сообщает пресс-служба администрации района Сичэн в Пекине.

Сообщается, что нападавший — мужчина 49 лет по фамилии Цзя. Он является уроженцем провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Мужчина являлся сотрудником технической службы в учебном заведении, где совершил нападение. Он выполнял различные технические работы в школе. Контракт с ним был заключён администрацией школы на определённый срок, который истекает в конце января этого года.

Руководство образовательного учреждения решило не продлевать контракт с данным сотрудником и отправило запрос в компанию, направившую мужчину к ним на работу, чтобы им нашли другую кандидатуру на должность техработника.

Мужчина, недовольный решением администрации школы, вооружился молотком и напал на детей во время перерыва в занятиях, вымещая на них своё недовольство.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения пострадали 20 детей, все они были госпитализированы. Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, но врачи уверяют, что жизнь детей вне опасности.

По информации, которую сообщил один из врачей в своём аккаунте в соцсети, персонал больницы сделал всё возможное для спасения детей, ради спасения пострадавших были перенесены несколько плановых операций.

Стоит отметить, что преступления, связанные с нападениями на детей, в Китае относятся к категории особо жестоких. Виновные в подобных преступлениях наказываются по всей строгости, предусмотренной законодательством Китая. Так, недавно ИА REGNUM сообщало об утверждении смертного приговора в Китае мужчине, напавшему на детей в детском саду.

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Происшествия в учебных заведениях
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