Полицейские в Татарии застрелили предполагаемого убийцу

Казань, , 15:08 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в новогодние каникулы произошло несколько резонансных убийств. В Чувашии произошло убийство на подстанции скорой медицинской помощи, в Ульяновской области была заколота пожилая женщина (предположительно, своим сыном), в Татарии полицейские применили табельное оружие в отношении предполагаемого убийцы.

В Татарии возбуждено уголовное дело по факту убийства и применения насилия в отношении сотрудников полиции. Следствие полагает, что злоумышленник в декабре 2018 года застал подругу, с которой проживал в одном из сёл, с другим мужчиной, после чего уехал к родителям. По данным следствия, в ночь со 2 на 3 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приехал к дому сожительницы и снова застал её с любовником, которому нанёс несколько ударов ножом. 24-летний потерпевший выбежал на улицу и там скончался.

«Мужчина заперся в ванной комнате и пытался покончить с собой. В это же время к дому прибыли сотрудники полиции и медики. Они застали злоумышленника в бессознательном состоянии. Придя в себя, мужчина набросился на них с ножом. В результате полицейские вынуждены были применить табельное оружие. Получив два огнестрельных ранения ноги и живота, злоумышленник скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

В Ульяновске 6 января была убита ножницами 70-летняя женщина, в совершении преступления подозревают её сына. Предварительно установлено, что подозреваемый уже судим за совершение насилия в отношении матери: в 2014 году он выбросил её из окна второго этажа.

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В Чувашии выясняют обстоятельства убийства, которое произошло 4 января на подстанции скорой медицинской помощи в Алатырском районе. Фигурантом уголовного дела стал 40-летний сельчанин, который приревновал свою сожительницу к местному фельдшеру.

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