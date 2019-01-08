Учитель в Турции госпитализирован после нападения школьника

Анкара, , 15:03 — REGNUM Нападение на учителя совершил учащийся старших классов в школе города Афьонкарахисар, который находится на западе Турции. Об этом 8 января сообщило издание Cumhuriyet.

По данным издания, школьник выстрелил в учителя из огнестрельного оружия, которое пронёс на территорию школы в футляре от гитары.

Учащийся совершил нападение на учителя во время пропуска занятий без уважительной причины. Мотивом нападения послужила ссора школьника с учителем. Причина ссоры на данный момент не установлена.

Администрация школы при звуках стрельбы немедленно вызвала полицию. Учитель был госпитализирован с ранением ноги. Школьник был задержан правоохранителями. В учебное заведение, узнав об инциденте. прибыли множество родителей учеников.

Проводится расследование произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении мужчины на учащихся начальной школы в Китае. Мужчина ранил 20 детей. Все пострадавшие госпитализированы, злоумышленник был задержан.

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