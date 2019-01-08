Турция закрыла пролив Босфор из-за плохих метеоусловий

Анкара, , 14:32 — REGNUM Пролив Босфор был закрыт властями Турции для прохода судов. Об этом 8 января сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на портового оператора GAC Shipping Turkey.

Движение судов по проливу было прекращено с 11:50 мск 8 января из-за сильного снегопада и низкой видимости. Пролив Дарданеллы на данный момент продолжает действовать в обычном режиме.

О времени возобновления судоходства не сообщалось.

Напомним, что пролив Босфор является важнейшей транзитной точкой для России, Украины, Закавказья и юго-восточной Европы, так как, в паре с проливом Дарданеллы, обеспечивает доступ к Средиземному морю. Он играет ключевую роль в экспорте промышленной и сельскохозяйственной продукции. Только нефти и нефтепродуктов через проливы провозится около 120 млн тонн ежегодно.

Закрытие проливов приводит к перебоям в поставках нефти и сельхозпродукции из России, Казахстана и Азербайджана.