Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в Ростовской области

Азов, Ростовская область, , 14:02 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в бесхозном строении в Азовском районе Ростовской области. Об этом 8 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось в посёлке Койсуг Ростовской области. Сигнал о возгорании был получен в региональном ГУ МЧС в 01:52 мск. Пожар произошёл в одноэтажном бесхозном строении. Площадь возгорания составила 10 кв. метров.

В ликвидации возгорания приняли участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар был полностью потушен в 02:14 мск.

На месте пожара были обнаружены трое погибших: двое мужчин и одна женщина. Личности погибших устанавливаются.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку с целью установления причин и обстоятельств возгорания и гибели людей. Был проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в городе Абакан. Здесь произошло возгорание в жилом частном доме. В результате пожара погибли три человека.

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