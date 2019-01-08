Три человека погибли на трассе «Дон» в результате аварии

Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM Три человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате ДТП с участием двух иномарок на автотрассе «Дон» в Ростовской области. Об этом 8 января сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в 07:30 на 936 километре автотрассы М-4 «Дон». Здесь произошло столкновение легковых автомобилей Hyundai Starex и Mercedes.

В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в автомобиле Hyundai Starex. Водитель и три пассажира автомобиля Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, водителем автомобиля Hyundai Starex был допущен выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку с целью установления всех причин и обстоятельств гибели людей.

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