Как минимум, три человека погибли при столкновении поездов в ЮАР

Претория, ЮАР, , 13:18 — REGNUM Три человека погибли, ещё более 200 пострадали в результате столкновения двух поездов в городе Претории в Южно-Африканской Республике. Об этом 8 января сообщила служба неотложной помощи города в своём Twitter.

Железнодорожная авария произошла утром 8 января около станции Маунтин-Вью, на севере Претории.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, мобилизованы все местные службы скорой помощи.

О причинах и обстоятельствах железнодорожной аварии пока не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на железной дороге в Южной Корее, в результате которой пострадали более 10 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 10 человек пострадали при схождении с рельсов поезда в Южной Корее