Восьмилетний мальчик погиб, провалившись в яму в лесу под Калугой

Козельск, Калужская область, , 12:57 — REGNUM Восьмилетний мальчик провалился в яму и не смог вылезти обратно в лесу вблизи города Сосенский Козельского района Калужской области 7 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, в послеобеденное время четверо мальчиков, двое из которых являются братьями 2006 и 2010 годов рождения, в лесополосе вблизи города Сосенский жарили на костре сосиски. Ранее дети бывали в этом месте и выкапывали яму, чтобы достать из земли металлическую трубу. На этот раз они снова попытались достать трубу, в результате чего восьмилетний мальчик упал в яму вниз головой. Дети побежали звать на помощь взрослых, однако спасти ребенка уже не удалось.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания несовершеннолетних. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, который провалился под лед. Трагедия произошла в городе Волгодонск. Ребенок вместе со своим другом вышел на лед Цимлянского водохранилища, через какое-то время лед провалился и оба подростка оказались в воде. Один мальчик сумел самостоятельно выбраться на берег, второй выбраться не смог.

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