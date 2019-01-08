Водитель такcи в Мичигане признался в убийстве шести человек

Каламазу, США, , 12:17 — REGNUM В убийстве шести человек, а также в нескольких покушениях на убийство признался водитель такси Uber во время судебного заседания в американском штате Мичиган. Об этом 8 января сообщает Associated Press.

48-летний Джейсон Далтон признал себя виновным, несмотря на возражения адвоката. На вопрос судьи, были ли его признания добровольными, Далтон ответил утвердительно и добавил, что давно этого хотел.

Неожиданное признание Далтон сделал спустя три года после совершения преступления. В 2016 году, разъезжая на машине по городу, Далтон совершил вооружённое нападение на людей в трёх разных районах города Каламазу в штате Мичиган.

В результате нападения шесть человек погибли, двое были тяжело ранены.

Причины спонтанного нападения на людей Далтон не назвал. В момент задержания он заявил, что его действиями управлял некий «дьявол», явившийся из логотипа приложения Uber.

Сообщается, что Джейсон Далтон ранее работал страховым агентом и до нападения на людей в 2016 году не имел никаких судимостей. Сейчас Далтону грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного на учеников начальной школы в Пекине. В результате нападения пострадало 20 детей.