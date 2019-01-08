В Чувашию пришли морозы

Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии пришли рождественские морозы. Ощущаемая температура в республике сегодня, 8 января, будет составлять — 25 градусов морозов, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По данным чебоксарской метеостанции, 7 января столбик термометра опустился до — 21 градуса мороза, в районах республики воздух местами остыл до — 25 градусов мороза. Так холодно нынешней зимой еще не было, говорит синоптик-любитель: в ноябре-декабре минимальная температура составила — 14.-17 градусов мороза.

Похолодание вызвано влиянием гребня азорского антициклона, который очистил небо от облаков, что привело к выхолаживанию воздуха. 8 января усилится ветер, поэтому ощущаемая температура будет составлять — 25 градусов, в то время как на градусниках показывает −12…−14 градусов мороза.

9 и 10 января под влиянием гребня казахстанского антициклона морозы вернутся. В утренние часы столбики термометров опустятся ниже 20-градусной отметки. Но при этом первый рабочий день порадует солнечной погодой.

11 января над Чёрным морем зародится новый южный циклон. Как и предыдущие атмосферные вихри, он направится в Поволжье, неся с собой ухудшение дорожной обстановки из-за снегопадов и метелей. Напомним, ранее за три дня в Чебоксарах выпало 15 сантиметров снега.

По предварительным прогнозам, до Чувашии он дойдет в ослабленном виде. Поэтому сильных снежных завалов на этот раз не ожидается. 12 января может выпасть от 2 до 5 сантиметров снега. Температура воздуха в выходные дни повысится до −3…−8 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление морозов ожидается в ближайшие дни в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов. В частности, в Самарской области МЧС предупредило об аномальных морозах в период с 7 по 11 января. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более. В Саратовской области ожидаются ночные и утренние морозы до — 27 градусов.

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