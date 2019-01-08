В Бутане четверо индийцев осуждены за похищение людей

Тхимпху, , 14:00 — REGNUM Окружной суд Тхимпху (Бутан) вынес приговор четырем жителям Индии по делу о хищении людей и приговорил их к 23 годам лишения свободы. Сообщается, что осужденные являются жителями индийского штата Ассам, их возраст составляет от 28 до 32 лет.

По данным местной полиции, четыре преступника похитили трех бутанцев, среди которых был 12 летний мальчик с ограниченными возможностями в феврале 2016 года.

По информации бутанского новостного агентства BBS, похитители отпустили мальчика, однако держали в плену остальных бутанцев, за которых требовали выкуп в размере 20 млн. нгултрумов (примерно 19,9 млн. рублей). Родители похищенных людей заключили сделку с преступниками и заплатили 2 млн. нгултрумов, после чего жертв отпустили.

Похитители были задержаны в марте 2016 года.