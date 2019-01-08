В Лондоне арестован новозеландец за участие в мошенничестве на $2 млрд

Веллингтон, , 12:58 — REGNUM В Лондоне полиция задержала 49-летнего гражданина Новой Зеландии Эндрю Пирса. Об этом сообщает информационное агентство NZ Herald. Новозеландец был арестован по требованию США: он обвиняется в участии в мошеннической схеме.

При содействии Пирса и его сообщников банк Credit Suisse выделил кредит в размере двух миллиардов долларов под поручительство правительства Мозамбика. Эти средства предполагалось инвестировать в морские проекты — в частности, в строительство верфей, а также в создание системы контроля вылова тунца. Однако проекты оказались фикцией: никакой реальной деятельности не велось, а средства были похищены участниками преступной группы. По меньшей мере 200 млн долларов было потрачено на взятки и откаты мозамбикским чиновникам, в том числе и бывшему министру финансов.

Эндрю Пирс и двое его коллег были банкирами Credit Suisse и напрямую участвовали в выделении кредита. Схема существовала с 2013 по 2016 год.