Северокорейские перебежчики в Южной Корее подверглись хакерской атаке

Сеул, , 13:50 — REGNUM Неизвестные хакеры украли персональные данные около тысячи северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее. Об этом стало известно, когда 30 людей, ставшие жертвами преступления, обратились с жалобами в государственные учреждения, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства объединения.

Жертвами атаки стали 997 человек. Хакерам удалось украсть данные об их именах, датах рождения и адреса проживания — вся эта информация хранилась в государственном центре по работе с переселенцами, сервера которого оказались заражены вредоносным кодом. Пострадавшие уже обратились с требованием удалить их персональные данные.

Правительство уже начало расследование произошедшего, однако пока не удалось установить страну происхождения хакеров. Южнокорейские журналисты и ряд экспертов предполагают, что за атакой может стоять КНДР, однако официальных заявлений на этот счёт сделано не было.