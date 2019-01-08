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Северокорейские перебежчики в Южной Корее подверглись хакерской атаке

Происшествия

Всего пострадали 997 человек

Сеул, 8 января 2019, 13:50 — REGNUM  Неизвестные хакеры украли персональные данные около тысячи северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее. Об этом стало известно, когда 30 людей, ставшие жертвами преступления, обратились с жалобами в государственные учреждения, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства объединения.

Жертвами атаки стали 997 человек. Хакерам удалось украсть данные об их именах, датах рождения и адреса проживания — вся эта информация хранилась в государственном центре по работе с переселенцами, сервера которого оказались заражены вредоносным кодом. Пострадавшие уже обратились с требованием удалить их персональные данные.

Правительство уже начало расследование произошедшего, однако пока не удалось установить страну происхождения хакеров. Южнокорейские журналисты и ряд экспертов предполагают, что за атакой может стоять КНДР, однако официальных заявлений на этот счёт сделано не было.

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Зарубежная хроника
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