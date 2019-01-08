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Гражданина РФ в Эстонии лишили шенгенской визы за превышение скорости

Происшествия

Нарушитель не сможет в течение года посещать страны Шенгена

Нарва, Эстония, 8 января 2019, 12:18 — REGNUM  Гражданина России был лишён шенгенской визы сроком на год по решению суда Эстонии за превышение разрешённого лимита скорости более, чем вдвое. Об этом 7 января сообщила пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны Нарвы.

Гражданин России был задержан в городе Нарве 3 января за значтельное превышение допустимой скорости. Автолихач мчался по городу со скоростью 104 км/час на автомобиле марки Infiniti. В автомобиле, кроме водителя, находились взрослые пассажиры. Водитель, 31-летний житель Московской области, пояснил, что сильно спешил на пограничный пункт.

Суд назначил гражданину РФ наказание в виде трёхсуточного тюремного заключения. Нарушитель был отправлен для отбывания наказания в арестантский дом города Нарвы.

После отбывания наказания виза гражданина РФ была признана недействительной префектурой Ида-Вируского уезда. Ему предписали покинуть страну и направили в Россию.

Гражданину РФ также был запрещён въезд на территорию стран Шенгенского визового пространства сроком на один год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о высылке белорусского журналиста Павла Карназыцкого из Украины по инициативе СБУ с запретом въезда в страну сроком на три года. Украинская сторона пояснила, что журналист был выслан, якобы, за распространение «фейковой информации». Журналист был назван «пророссийским пропагандистом, который работал в интересах страны-агрессора».

Читайте ранее в этом сюжете: Демократия по-украински. СБУ выслала белорусского журналиста

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Происшествия с гражданами России за границей
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