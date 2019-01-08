Вторник, 8 Января 2019 года
10:57:05 МСК

В начальной школе Пекина неизвестный атаковал учеников

Происшествия

Пострадали 20 детей

Пекин, 8 января 2019, 10:32 — REGNUM  В одной из начальных школ Пекина (Китайская Народная Республика) неизвестный совершил нападение на учеников. Об этом сегодня, 8 января, сообщает CGTV.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали около 20 учеников начальной школы. Трое учеников находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным китайских СМИ, нападавший был задержан сотрудниками полиции.

Чем был вооружен нападавший и каковы были его мотивы, не уточняется.

Напомним, в конце октября 2018 года в Китае вооруженная кухонным ножом женщина атаковала воспитанников детского сада. Пострадали 14 детей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в учебных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить