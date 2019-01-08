В начальной школе Пекина неизвестный атаковал учеников

Пекин, , 10:32 — REGNUM В одной из начальных школ Пекина (Китайская Народная Республика) неизвестный совершил нападение на учеников. Об этом сегодня, 8 января, сообщает CGTV.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали около 20 учеников начальной школы. Трое учеников находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным китайских СМИ, нападавший был задержан сотрудниками полиции.

Чем был вооружен нападавший и каковы были его мотивы, не уточняется.

Напомним, в конце октября 2018 года в Китае вооруженная кухонным ножом женщина атаковала воспитанников детского сада. Пострадали 14 детей.