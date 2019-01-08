Заколол ножницами: ульяновца подозревают в убийстве матери

Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновской области продолжается расследование уголовных дел об убийствах, возбуждённых в новогодние праздники и накануне каникул. 6 января в Ульяновске была убита 70-летняя женщина, в совершении преступления подозревают её сына, сообщает областное следственное управление СКР.

Убийство произошло в Ульяновске 6 января 2019 года в одной из квартир по улице Минаева. По данным следствия, многочисленные удары ножницам нанёс горожанке её 47-летний сын — в результате женщина скончалась на месте происшествия.

«Предварительно установлено, что подозреваемый уже судим за совершение насилия в отношении матери: в 2014 году он выбросил её из окна второго этажа. В связи с наличием у него психического заболевания ему было назначено наказание в виде принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует перед судом о помещении подозреваемого в психиатрический стационар. Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 25 декабря в Ульяновске были с огнестрельными ранениями обнаружены тела четырех человек: 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей — девочек 15 и 11 лет, и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет. 17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Накануне нового года, 29 декабря, руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов и следователь Станислав Чумаков, расследующий уголовное дело, навестили парня, который потерял близких и получил огнестрельное ранение, обороняясь от пуль убийцы.

«25 декабря 2018 года 17-летний парень, оказавшись в критической и страшной обстановке, не растерялся и дал отпор нападению. В результате его геройского поступка злоумышленник не смог покинуть место преступления. Парень получил огнестрельное ранение в плечо», — отмечают в следственном управлении.