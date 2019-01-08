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Школьница и трое солдат пострадали в Таиланде от взрывов бомб

Происшествия

Пострадавшие госпитализированы

Бангкок, 8 января 2019, 09:25 — REGNUM  Четыре человека пострадали от взрывов двух бомб на юге Таиланда, в провинциях Сонгхла и Паттани. Об этом 8 января сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, первый взрыв прогремел около шести часов утра (02:00 мск) в провинции Сонгхла. Здесь взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. Как сообщила местная администрация, ранее боевики-повстанцы казнили одного из местных жителей и украли его автомобиль. Этот автомобиль, начинённый взрывчаткой, был установлен боевиками возле базы сил безопасности. В результате взрыва пострадали двое военнослужащих.

Второе взрывное устройство сработало в провинции Паттани, округ Яранг, около базы сил безопасности, расположенной возле одного из учебных заведений. Взрыв произошёл в 07:45 по местному времени (03:45 мск). Врезультате взрыва получили ранения военнослужащий и школьница 12 лет. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Напомним, что в южных провинциях Таиланда Паттани, Яла и Наратхиват вот уже 10 лет продолжается противостояние боевиков-сепаратистов с властями страны. Сепаратисты пытаются добиться отделения провинций и создания султаната на их территории. За время противостояния в результате взрывов и вооружённых нападений погибли около 7 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Перестрелка и взрывы в Таиланде: погиб один военнослужащий

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