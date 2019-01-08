Губернатор Югры поручила помочь семье, пострадавшей в ДТП

Ханты-Мансийск, , 08:59 — REGNUM Четверо пострадавших в Свердловской области из-за ДТП жителей Югры получат помощь от властей ХМАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Напомним, 6 января в ДТП на автодороге Ивдель — Ханты-Мансийск погибли три человека. Всего из-за происшествия пострадали восемь человек. Среди них семья из Югорска: двое взрослых и две их 17-летние дочери.

Сейчас югорчане проходят лечение в Свердловской области. Губернатор Югры Наталья Комарова уже поручила окружным департаментам здравоохранения и социального развития помочь пострадавшим и определить тактику их лечения.

Также сейчас рассматривается возможность лечения взрослых в травматологическом центре Екатеринбурга. А их детей готова принять больница Югорска.

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