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Губернатор Югры поручила помочь семье, пострадавшей в ДТП

Происшествия

Три человека погибли, ещё несколько получили травмы

Ханты-Мансийск, 8 января 2019, 08:59 — REGNUM  Четверо пострадавших в Свердловской области из-за ДТП жителей Югры получат помощь от властей ХМАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Напомним, 6 января в ДТП на автодороге Ивдель — Ханты-Мансийск погибли три человека. Всего из-за происшествия пострадали восемь человек. Среди них семья из Югорска: двое взрослых и две их 17-летние дочери.

Сейчас югорчане проходят лечение в Свердловской области. Губернатор Югры Наталья Комарова уже поручила окружным департаментам здравоохранения и социального развития помочь пострадавшим и определить тактику их лечения.

Также сейчас рассматривается возможность лечения взрослых в травматологическом центре Екатеринбурга. А их детей готова принять больница Югорска.

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Дорожно-транспортные происшествия
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