Два человека погибли в результате ДТП в Амурской области

Благовещенск, , 08:21 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП в Сковородинском районе Амурской области. Об этом 8 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Автопроисшествие случилось в 23:35 по местному времени 7 января на 988-м километре федеральной автодороги «Амур», рядом с посёлком Большой Невер.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в стоящий грузовой автомобиль Scania.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1994 года рождения, и его пассажирка, несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ростовской области, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе ребёнок 12 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

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