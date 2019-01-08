«Красный» уровень метеоопасности объявлен в Сербии

Белград, , 07:37 — REGNUM О «красном», самом высоком, уровне метеоопасности, который будет действовать в Сербии, предупредили специалисты ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России. Информация об этом 8 января опубликована в Twitter ведомства.

«Красный» уровень метеоопасности был объявлен в Сербии из-за сильного снегопада и высокой лавиноопасности. Кроме того, отмечается, что в Германии и Австрии из-за схода лавин погибли семь горнолыжников.

Также сообщается, что из-за снегопадов был закрыт австрийский горнолыжный курорт Хохкар. Власти Австрии сообщили, что это первый случай в истории курорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девяти горнолыжников из-за схода лавин в Австрии и Германии.

Также сообщалось о спасении из снежного заноса двух граждан России в горах Сербии.

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