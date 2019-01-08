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Из-за снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли девять человек

Происшествия

Эвакуирован австрийский горнолыжный курорт Хохкар

Берлин, 8 января 2019, 05:26 — REGNUM  По меньшей мере девять человек погибли в результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Так, в Австрии из-за опасности схода лавин эвакуировали горнолыжный курорт Хохкар. Власти отмечают, что в истории курорта такого еще не было.

В Баварских Альпах в районе Мисбах действует режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что толщина снежного покрова может достигнуть 2 м, что грозит обрушением зданий.

Синоптики отмечают, что снегопады в регионе могут продолжаться до середины января.

Напомним, в 1999 году в австрийской коммуне Гальтюр (федеральная земля Тироль) сошла крупная плотная лавина, полностью уничтожившая поселок. За несколько минут погиб 31 человек.

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Снегопады, метели, снежные бури
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