Из-за снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли девять человек

Берлин, , 05:26 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли в результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Так, в Австрии из-за опасности схода лавин эвакуировали горнолыжный курорт Хохкар. Власти отмечают, что в истории курорта такого еще не было.

В Баварских Альпах в районе Мисбах действует режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что толщина снежного покрова может достигнуть 2 м, что грозит обрушением зданий.

Синоптики отмечают, что снегопады в регионе могут продолжаться до середины января.

Напомним, в 1999 году в австрийской коммуне Гальтюр (федеральная земля Тироль) сошла крупная плотная лавина, полностью уничтожившая поселок. За несколько минут погиб 31 человек.

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