Вторник, 8 Января 2019 года
03:34:54 МСК

Специалисты не нашли смещений в уцелевшей части дома в Магнитогорске

Происшествия

На здании установили специальные маяки

Магнитогорск, Челябинская область, 8 января 2019, 03:34 — REGNUM  Эксперты не выявили смещения стен и движений цокольной части дома в Магнитогорске, один подъезд которого был уничтожен взрывом бытового газа. Об этом говорится в заключении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Исследование проводили специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов (Магнитогорский гипромез). В период с 1 по 5 января на доме установили специальные маяки, которые должны были отразить состояние строительных конструкций.

Читайте также: Младенец, выживший при обрушении дома в Магнитогорске, пришел в себя

Отмечается, что не отмечены ни движения по цокольной части здания, ни смещения продольной и поперечной стен, ни перемещения конструкций наружных стен.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Магнитогорске в многоэтажном доме из 12 подъездов произошел взрыв бытового газа, вызвавший полное обрушение одного из подъездов. Погибли 39 человек. Было принято решение о сносе двух подъездов и временном выселении части жильцов.

Читайте подробнее: Магнитогорск: хроника трагедии. Первые дни 2019 года на Южном Урале

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить