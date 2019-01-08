Специалисты не нашли смещений в уцелевшей части дома в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 03:34 — REGNUM Эксперты не выявили смещения стен и движений цокольной части дома в Магнитогорске, один подъезд которого был уничтожен взрывом бытового газа. Об этом говорится в заключении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Исследование проводили специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов (Магнитогорский гипромез). В период с 1 по 5 января на доме установили специальные маяки, которые должны были отразить состояние строительных конструкций.

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Отмечается, что не отмечены ни движения по цокольной части здания, ни смещения продольной и поперечной стен, ни перемещения конструкций наружных стен.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Магнитогорске в многоэтажном доме из 12 подъездов произошел взрыв бытового газа, вызвавший полное обрушение одного из подъездов. Погибли 39 человек. Было принято решение о сносе двух подъездов и временном выселении части жильцов.

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