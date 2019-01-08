При крушении сухогруза в Турции погибли четыре украинца

Анкара, , 03:10 — REGNUM Четверо из шести погибших при крушении грузового судна «Волго-Балт» у берегов Турции — граждане Украины. Об этом написал украинский посол в Турции Андрей Сибига в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что из 13 членов экипажа 11 были украинскими гражданами. Из них не удалось спасти четверых моряков.

По данным турецких властей, погибли шесть человек, сообщало агентство Anadolu. При этом в МИД Азербайджана подтвердили гибель одного соотечественника, поиски еще одного азербайджанского моряка продолжаются, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января у берегов турецкой провинции Самсун разломился пополам и затонул сухогруз с углем. Семерых из 13 членов экипажа удалось спасти.

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