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При крушении сухогруза в Турции погибли четыре украинца

Происшествия

Еще двое погибших — граждане Азербайджана

Анкара, 8 января 2019, 03:10 — REGNUM  Четверо из шести погибших при крушении грузового судна «Волго-Балт» у берегов Турции — граждане Украины. Об этом написал украинский посол в Турции Андрей Сибига в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что из 13 членов экипажа 11 были украинскими гражданами. Из них не удалось спасти четверых моряков.

По данным турецких властей, погибли шесть человек, сообщало агентство Anadolu. При этом в МИД Азербайджана подтвердили гибель одного соотечественника, поиски еще одного азербайджанского моряка продолжаются, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января у берегов турецкой провинции Самсун разломился пополам и затонул сухогруз с углем. Семерых из 13 членов экипажа удалось спасти.

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