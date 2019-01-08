В парке Челябинска ребенка схватил «домашний» волк

Челябинск, , 02:47 — REGNUM В Челябинске полиция проводит проверку после появления в СМИ видео, на котором похожее на волка животное оттаскивают от маленького ребенка. Инцидент произошел в городском парке имени Гагарина, сообщает региональный портал 74.ru.

Первоначально короткое видео появилось в социальных сетях. В кадре мальчик дошкольного возраста кричит, лежа на снегу, а волк держит его за ногу. К ребенку бросились взрослые. Почему именно ребенок упал, из видео не ясно.

Владелец животного Сергей Панасенко утверждает, что мать мальчика сама подвела его к волку, чтобы тот «учился не бояться». По словам мужчины, животное и ребенок просто играли, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что питомец Панасенко, на которого уже жаловались челябинцы — волкособ, помесь собаки и волка, он ручной и не представляет для людей опасности.

Отметим, владельцы диких животных регулярно собираются в парке Гагарина. Там горожане могут посмотреть на необычных питомцев и пообщаться с лисой, енотами, енотовидной собакой, волком и вороном.