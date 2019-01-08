В Москве двухлетний ребенок умер, проглотив таблетку

Москва, , 00:20 — REGNUM Неизвестная таблетка стала причиной смерти двухлетнего мальчика, гостившего у бабушки и деда на юго-западе Москвы. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Трагедия случилась 4 января. Ребенок достал из коробки с лекарствами таблетку, предположительно от аритмии, и проглотил её. Родственники немедленно вызвали врачей, мальчика доставили в больницу. Ребенку оказали помощь, однако он умер 6 января.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в городе Балашиха Московской области три школьницы отравились сильнодействующим препаратом. Девочки почувствовали себя плохо во время занятий, их госпитализировали.

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