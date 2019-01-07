Трое туристов погибли после схода лавин в Австрии

Вена, , 23:55 — REGNUM В Австрии из-за сильных снегопадов погибли трое иностранных лыжников. Об этом сообщает France24 со ссылкой на спасательную службу.

«Трое лыжников погибли в Австрии в минувшие выходные (5−6 января) после сильного снегопада, погрузившего большую часть страны в хаос», — говорится в сообщении.

В спасательной службе уточнили, что в районе Зальцбурга в результате схода лавины погиб лыжник из Словении, а в западном регионе Форарльберг — погибли два лыжника из Германии.

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