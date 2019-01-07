В Одесской области в частном доме убили четырех человек

Одесса, Украина, , 22:18 — REGNUM Неизвестные убили четырех человек в частном доме в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района.

«Тела хозяина (дома), двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня (7 января) в частном доме», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство двух или более лиц). В настоящее время на месте преступления работают сотрудники следственных органов.

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