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В Одесской области в частном доме убили четырех человек

Происшествия

Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района

Одесса, Украина, 7 января 2019, 22:18 — REGNUM  Неизвестные убили четырех человек в частном доме в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района.

«Тела хозяина (дома), двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня (7 января) в частном доме», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство двух или более лиц). В настоящее время на месте преступления работают сотрудники следственных органов.

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Бытовые убийства
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