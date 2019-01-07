Смерть на дорогах и поиски мультимиллионера: начало года на Среднем Урале

Екатеринбург, , 21:18 — REGNUM В храмах Свердловской области 2 января прошли литургии по погибшим при обрушении многоэтажки в южноуральском Магнитогорске. Трагедия в соседнем регионе не оставила свердловчан равнодушными. В самой Свердловской области год начался крушением поезда и смертельными ЧП. Только за первую неделю в крупных ДТП погибли семь человек.

Крушение

Железнодорожный инцидент произошёл 1 января в 4:35 по местному времени. Вагоны сошли с рельсов на 63-м километре перегона Храмцовская — Марамзино и получили повреждения. Жертв и пострадавших удалось избежать. Но движение по этому участку временно оказалось заблокированным. Предстояло восстанавливать 150 метров полотна и примерно 300 метров контактной сети.

Поезда пустили в объезд. Граждан, которые ехали в Марамзино и Перебор и застряли из-за аварии на перегоне, к пунктам назначения довезли в автобусах. К вечеру движение частично было открыто. А ночью 2 января его полностью возобновили.

Уральское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. О подозреваемых и задержанных следователи пока не сообщают.

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Смертельные ДТП

Первые дни года не обошлись и без происшествий, в том числе смертельных. Наиболее крупное произошло вечером 3 января на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. Прицеп лесовоза вынесло на встречную полосу. Последовало столкновение с тремя легковыми машинами. Больше всех досталось машине «ВАЗ-2112». В ней ехали пять человек: водитель, его супруга, тёща и двое шестимесячных детей.

В результате ДТП все, кроме жены водителя, погибли на месте. Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали. Позднее начальник пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых заявил журналистам о том, что водитель лесовоза задержан. Ему грозит до семи лет колонии.

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Ещё одно крупное ДТП произошло тоже ночью, но с 4 на 5 января. В Екатеринбурге столкнулись и опрокинулись набок две машины, одна из которых — карета скорой помощи. Обошлось без погибших, но пять человек получили травмы. Пострадали оба водителя, пассажир скорой помощи и два пассажира автомобиля Opel Astra. Всех их госпитализировали.

Машины пришлось вывозить с места происшествия при помощи эвакуатора. А правоохранительные органы начали расследование обстоятельств ДТП. По предварительным данным, виновным в аварии является водитель машины Opel Astra, который выехал на перекрёсток при запрещающем сигнале светофора.

Очередное крупное ДТП произошло днём 6 января на севере области. На 15-м километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск погибли три человека. Ещё пятеро были госпитализированы.

Сотрудники полиции установили, что машина Kia Rio, которой управлял житель Тюменской области, выехала на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем Peugeot. Водитель первой машины и две пассажирки погибли, его 13-летнюю дочь госпитализировали. А в машине Peugeot ехала семья из города Югорска. Двое взрослых и две их 17-летних дочери были доставлены в больницу.

Кто выиграл 500 миллионов?

Одной из интриг начала 2019 года стали поиски победителя лотереи «Русское лото». Ещё в конце 2018-го стало известно, что жители Санкт-Петербурга и Свердловской области выиграли по 500 млн рублей. С этого счастливого для них момента прошло уже больше недели. Однако, по данным на 7 января, победители так и не вышли на связь с организаторами лотереи.

Как отмечают сами организаторы, обычно победители связываются с ними в течение двух недель. Но если сумма выигрыша внушительная, то заявлять о себе не спешат. Также организаторы не исключают, что счастливчики просто забыли в новогодней суете проверить свои билеты. Тем временем ими (вернее, выигранными ими деньгами) уже заинтересовались представители бизнеса. Победителям лотереи готовы предложить вложить деньги в фабрику мороженого, зарубежный отдых и многое другое.

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