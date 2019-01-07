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В Калуге ребёнок попал в больницу после катания на надувных санках — СКР

Происшествия

13-летний мальчик, скатившись с горки, врезался в дерево и получил тяжелую травму

В Калуге ребёнок попал в больницу после катания на надувных санках — СКР
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Надувные санки — тюба

Калуга, 7 января 2019, 16:59 — REGNUM  Следственными органами Калужской области начата проверка по факту серьезного травмирования ребёнка.

Как сообщили 7 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, 13-летний мальчик, катаясь на надувных санках (тюбе) в лесополосе «Сосновая роща» в Калуге, съехал с горки, врезался в дерево и получил тяжелую травму.

В настоящее время мальчик госпитализирован в больницу и по информации медработников находится в коме.

Следователи опрашивают очевидцев, выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают степень вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, по данным местных СМИ, нынешний случай с 13-летним мальчиком это далеко не первый случай, когда дети получают травмы во время зимних забав. Так, 2018 году ребенок, также катаясь на тюбе врезался в автомобиль.

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