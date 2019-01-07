Российский капитан судна Canopus был найден мёртвым в своей каюте в Турции

Анкара, , 16:53 — REGNUM Капитан грузового судна Canopus, гражданин России, был найден без признаков жизни в своей каюте на борту судна в районе пролива Дарданеллы на западе Турции. Об этом 7 января сообщило генконсульство России в Турции.

По информации, полученной от турецкой стороны, сухогруз шёл через Мраморное море в сторону Дарданелл. Сообщение о найденном на борту судна в своей каюте капитана сухогруза Юрия Черкасова, гражданина РФ, поступило к береговой охране Турции вечером 6 января.

В связи с полученным сообщением сухогруз был пришвартован в порту «Чепез» рядом с городом Чанаккале. Тело умершего было транспортировано в город Бурсу для проведения аутопсии с целью выяснения причин смерти, а также оформления свидетельства о смерти, в случае, если это потребуется.

Сообщается, что родственники умершего в генкольсульство РФ в Турции пока не обращались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сухогрузе «Волго-Балт-214», который затонул у берегов Турции в результате кораблекрушения. Сухогруз шёл под флагом Панамы. В составе команды судна были граждане России, Украины и Азербайджана.

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