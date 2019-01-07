Подозреваемого в нападении на жандармов задержали во Франции

Париж, , 16:15 — REGNUM Во Франции помещен под стражу мужчина, который подозревается в нападении во время акции протеста на двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на своей странице в соцсети Twitter.

«Человек, который напал на жандармов на пешеходном мосту Сенгор в субботу (5 января), предстал перед следователями», — написал Кастанер.

По его словам, мужчина, который в ближайшее время ответит за свои действия перед судом, взят под стражу.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, очередная акция протеста так называемых «жёлтых жилетов» прошла во Франции 5 января. Участники мероприятий выступали против политики главы Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

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