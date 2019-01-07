Младенец, выживший при обрушении дома в Магнитогорске, пришел в себя

Москва, , 16:11 — REGNUM 10-месячный Ваня Ф., который был спасен из-под завалов частично рухнувшего дома в Магнитогорске, пришел в сознание. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба челябинского областного министерства здравоохранения.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, на сегодняшний день можно сказать, что состояние здоровья ребенка существенно улучшилось. Ваня дышит самостоятельно, активно реагирует и общается с матерью.

Скворцова отметила, что у ребенка есть голос, хотя в силу возраста он и не разговаривает.

«Это очень хороший признак, потому что после длительной ИВЛ (искусственная вентиляция легких — ИА REGNUM ) бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался», — пояснила Скворцова.

Нога ребенка, которая была сильно повреждена и была угроза ампутации, стабилизировалась, некротических областей нет.

Однако Скворцова подчеркнула, что процесс выздоровления ребенка будет долгим. Продолжается вся комплексная терапия.

«Путь еще, конечно, долгий. Но тем не менее, слава богу, самое страшное уже позади. Можем на сегодняшний день сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, он стабильный и мы надеемся сохранить полностью ножку», — сказала министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске на улице Карла Маркса произошло частичное обрушение 10-этажного жилого дома. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

1 января в ходе разбора завалов спасатели обнаружили живого 10-месячного ребенка Ивана Ф. В виду тяжелого состояния ребенка он был экстренно перевезен в Москву самолетом, где ему была оказана высококвалифицированная врачебная помощь.

Всего в результатет трагедии погибли 39 человек.