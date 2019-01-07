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Два пенсионера погибли при пожаре в Пензенской области

Происшествия

Одного человека удалось спасти

Пенза, 7 января 2019, 16:13 — REGNUM  Два человека погибли, одного удалось спасти при пожаре в частном жилом доме в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорани произошло в 04:13 мск в частном жилом деревянном доме. К тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

В результате пожара погибли мужчина 80-ти лет и женщина 73-х лет. Ещё один мужчина был спасён пожарными. Спасённый не был травмирован.

Причиной возникновения пожара, по предварительной версии, названо несоблюдение правил эксплуатации печного отопления. Точныая причина пожара будет названа после проведения проверки.

Сообщается также, что устанавливаютсяи причины гибели людей. С этой целью назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух пожилых людей в результате пожара в Новосибирской области. Обстоятельства и причины возгорания и гибели людей устанавливают следователи СУ СК РФ по региону

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Пожары в жилых домах
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