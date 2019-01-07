На трассе в Ростовской области в аварии пострадали четыре человека

Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Четыре человека, в том числе девочка 12-ти лет, пострадали при ДТП на автотрассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Автоавария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей на 1090-м километре автодороги. 60-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe допустил столкновение с автомобилем Рeugeot, которым управлял мужчина 46-ти лет.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены два пассажира Рeugeot и два пассажира Hyundai Santa Fe. В числе пассажиров Рeugeot — двенадцатилетний ребёнок.

По факту автопроисшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Петрозаводске, участником которого стал автомобиль ДПС. В результате ДТП пострадали три человека, водитель машины ДПС госпитализирован.

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