В Крыму 17 населённых пунктов остались без энергоснабжения

Симферополь, , 15:32 — REGNUM 17 населённых пунктов в Крыму остались без энергоснабжения из-за обильного снегопада с сильным ветром. Об этом 7 января сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) «Крымэнерго».

Были обесточены 10 воздушных линий, одна из частично. Энергоснабжение было нарушено в 17 населённых пунктах, шесть населённых пунктов были обесточены частично.

Сильнее всего пострадали Ленинский район Крыма и город Керчь. Также отключения электроэнергии произошли в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах Республики Крым.

Технологические нарушения в электросетях связаны, преимущественно, с налипанием мокрого снега и гололёдными отложениями.

В устранении повреждений в электросетях заняты 42 специалиста в составе 20 бригад ГУП «Крымэнерго» и 20 единиц спецтехники. Доступ к местам аварийно-технических работ затрудняется наличием толстого снежного покрова, в котором вязнет спецтехника.

Тем не менее, энергетики предприниимают все возможные усилия для восстановления энергоснабжения в населённых пунктах Крыма.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении, объявленном в Республике Крым в связи со снегопадом и сохраняющейся лавиноопасностью.

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