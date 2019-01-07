Понедельник, 7 Января 2019 года
15:19:05 МСК

Автомобиль ДПС в Карелии стал участником аварии

Происшествия

Есть пострадавшие

Петрозаводск, 7 января 2019, 15:18 — REGNUM  Три человека пострадали в результате ДТП в центре Петрозаводска. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Карелии.

Авария произошла в полночь 7 января на проспекте Ленина в Петрозаводске. Произошло столкновение патрульной машины ДПС Ford Focus и легкового автомобиля BMW.

В результате автопроисшествия травмя получили три человека: водитель Ford Focus, водитель BMW и пассажирка BMW. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сообщается, что водитель патрульной машины Ford Focus был госпитализирован, остальные пострадавшие будут получать лечение амбулаторно.

В МВД Карелии начата проверка по факту ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Руководство ГУ МВД региона заверило что, в случае установления вины в случившемся сотрудника полиции, он будет привлечён к ответственности в соответствии с законом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, врезультате которого погибли три человека, а ещё пятеро пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: На уральской трассе в ДТП погибли три человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить