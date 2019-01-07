Автомобиль ДПС в Карелии стал участником аварии

Петрозаводск, , 15:18 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП в центре Петрозаводска. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Карелии.

Авария произошла в полночь 7 января на проспекте Ленина в Петрозаводске. Произошло столкновение патрульной машины ДПС Ford Focus и легкового автомобиля BMW.

В результате автопроисшествия травмя получили три человека: водитель Ford Focus, водитель BMW и пассажирка BMW. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сообщается, что водитель патрульной машины Ford Focus был госпитализирован, остальные пострадавшие будут получать лечение амбулаторно.

В МВД Карелии начата проверка по факту ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Руководство ГУ МВД региона заверило что, в случае установления вины в случившемся сотрудника полиции, он будет привлечён к ответственности в соответствии с законом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, врезультате которого погибли три человека, а ещё пятеро пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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