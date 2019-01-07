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Снегопад в Турции привёл к отмене морских‑ и задержке авиарейсов

Происшествия

По прогнозам синоптиков, сильные снегопады будут наблюдаться здесь ещё несколько дней

Анкара, 7 января 2019, 15:05 — REGNUM  Морские рейсы отменены, а несколько авиарейсов задержаны из-за непогоды в Турции. Об этом 7 января сообщает агенство «Синьхуа».

Морские рейсы отменены в акватории Стамбула и в провинции Бурса из-за снегопада с сильным ветром. Задержки авиарейсов связаны с сильным снегопадом в провинции Ван, где высота снежного покрова в отдельных местах достигла одного метра, а с тремястами населёнными пунктами прервано сообщение.

По прогнозам метеорологов, в Стамбуле ожидаются нестабильные погодные условия. В связи с этим организацию авиакомпания Turkish Airlines настоятельно попросила всех, кто планирует авиаперелёт, проверять информацию о рейсах перед прибытием в аэропорт, так как возможны задержки и отмены рейсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начавшемся в Турции снегопаде, из-за которого власти страны вынуждены были частично перекрыть некоторые автомагистрали.

Кроме того, были закрыты учебные заведения в 26 провинциях страны, включая столицу Турции, город Анкару.

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Снегопады, метели, снежные бури
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